Barzaghi: «Skriniar, difficile che il PSG lo molli! L’Inter farà due difensori»

Giornate di ritiro in casa Inter ma anche di calciomercato. Rimane in bilico il futuro di Skriniar, sempre braccato dal PSG. L’Inter, in caso di suo addio, farà due acquisti in difesa

SEMPRE MERCATO − In collegamento da Appiano Gentile, Matteo Barzaghi di Sky Sport si è espresso su Skriniar e possibili sostituti: «Milan Skriniar? Atteso domani ad Appiano Gentile. L’incontro di ieri col PSG non è stato risolutivo, penso che ci saranno altri contatti. Deve alzare la proposta che al momento non soddisfa l’Inter. Di solito quando si presenta una squadra così forte economicamente sembra difficile che alla fine molli la presa. Sostituti? Gleison Bremer il primo nome ma a prescindere di Skriniar. Si cerca col Torino di mettere in piedi la trattativa. L’Inter vuole arrivare a spendere una cifra non eccessiva. Unico arrivo? No, perché è partito anche Andrea Ranocchia. Nikola Milenkovic è apprezzato, Dan-Axel Zagadou è stato offerto».