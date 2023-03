Barzaghi: «Inter, sorteggio non malevolo! Aprile è mese di fuoco»

Barzaghi racconta lo stato d’animo dell’Inter dopo l’accoppiamento col Benfica in Champions League. Il giornalista, a Sky Sport 24, poi si concentra sul mese di aprile pieno di impegni

SORTEGGIO BENEVOLO − Matteo Barzaghi racconta lo stato d’animo in casa nerazzurra dopo il sorteggio di Champions League: «Il sorteggio non è stato malevolo per l’Inter perché avrebbe potuto pescare squadre sicuramente più forti come Bayern Monaco, Manchester City o Real Madrid. La strada verso la semifinale non è impossibile, l’Inter potrà giocarsela. Domenica c’è la Juventus, oggi allenamento in mattinata con i giocatori che hanno assistito al sorteggio dagli spogliatoi. L’Inter dovrà sforzarsi in quest’ultima partita perché da aprile avrà un mese di fuoco».