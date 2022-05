Barzaghi: «Inter, Scudetto? Si pensa altro. Ha deciso di stare in silenzio»

Marco Barzaghi, in collegamento su Tutti Convocati, ha sostenuto che l’Inter al momento stia dando più attenzione ad altre situazione che alla corsa Scudetto. Il silenzio, a detta sua, lo conferma

ALTRI PENSIERI − Barzaghi ritiene che in casa nerazzurra l’attenzione non è pienamente rivolta alla lotta Scudetto: «L’Inter ha un po’ sbagliato dal punto di vista della comunicazione a stare in silenzio. Forse se avesse parlato di più qualche pressione l’avrebbe messa. Da Sassuolo ci si aspetta un miracolo calcistico. Tiene banco più la situazione Ivan Perisic e la situazione Paulo Dybala in casa Inter. Joya? C’è da vedere i tempi. Non è scontato il suo arrivo».