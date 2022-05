Inter-Sampdoria, lotta in avanti. A destra col dubbio (di mercato?) Dumfries

Si avvicina Inter-Sampdoria, ultima gara dell’anno. Inzaghi ha due dubbi di formazione: uno in attacco e uno sull’out di destra. Dumfries fa sorgere più di un interrogativo

DUBBI − Inter-Sampdoria chiuderà la stagione dell’Inter. Scudetto o meno, i nerazzurri si appresteranno a concludere la loro annata con una certa dose di positività: due trofei portati a casa e lotta titolo fino alla fine. Dopo la grigliata ‘argentina’ di ieri, oggi la squadra si è rimessa nuovamente a lavoro. Inzaghi sta studiando la formazione da schierare. Secondo il collega Marco Barzaghi, in collegamento su Tutti Convocati, ci sono due dubbi da risolvere. In attacco, c’è in atto la bagarre Edin Dzeko-Joaquin Correa con il Tucu favorito per affiancare Lautaro Martinez. L’altro è a destra tra Denzel Dumfries e Matteo Darmian. Sorge un interrogativo sull’olandese, il quale ha trovato la panchina nelle ultime due uscite contro Juventus in Coppa Italia e Cagliari. Possibile indizio di mercato? Sul giocatore, si è ravvisata qualche sirena inglese e tedesca.