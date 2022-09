Barzaghi: «Dumfries l’Hakimi dell’Inter. Non uguali ma olandese certezza!»

Barzaghi ha detto la sua in merito a Denzel Dumfries, laterale dell’Inter in gol già ben due volte in questa stagione tra campionato e Champions League. Lo scorso anno ha sostituito Hakimi

CERTEZZA − Protagonista sia con l’Inter che in Nazionale (vedi parole van Gaal), Dumfries è uno dei pochi a salvarsi della banda nerazzurra. Le parole di Matteo Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport: «L’Achraf Hakimi di questa Inter è Denzel Dumfries, arma di questa squadra. Ieri ha servito un assist importante per il 2-0 sulla Polonia. Ha dei numeri migliori rispetto allo scorso anno, ha segnato sia in campionato che in Champions League. Lo scorso anno a secco dopo 7 turni. È diventata una certezza, non è ovviamente Hakimi, ma si sta rivalendo una certezza. Inzaghi si affida a lui, è un giocatore battagliero che non molla mai sul campo. All’Inter servono giocatori così».