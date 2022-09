Zaniolo, contro l’Inter doppia voglia di rivalsa più un tabù: serve attenzione

Nicolò Zaniolo non sarà protagonista questa sera a San Siro in Italia-Inghilterra ma lo sarà tra otto giorni durante la gara contro l’Inter. Il giocatore della Roma ha una doppia voglia di rivalsa e da sfatare il tabù San Siro

OBIETTIVO − Sabato 1 ottobre torna l’Inter. Dopo la pausa per la sosta, i nerazzurri ospiteranno la Roma. L’ex di giornata sarà solo Nicolò Zaniolo, data l’assenza per squalifica di José Mourinho. Il centrocampista italiano ha recuperato dall’infortunio ed è stato infatti schierato nell’ultimo match, perso dai giallorossi, contro l’Atalanta. A San Siro stasera non ci sarà. Il CT Roberto Mancini non l’ha infatti convocato per gli impegni di Nations League contro Inghilterra e Ungheria. Ci sarà invece sabato con un obiettivo in testa.

MESSAGGI – Mourinho molto probabilmente lancerà Zaniolo nel match contro i nerazzurri. Il tecnico portoghese punterà sulla voglia di rivalsa del centrocampista giallorosso. Lui che tra l’altro a San Siro non ha mai segnato. Avrà l’occasione di farlo e le motivazioni certo non gli mancano. Oltre al messaggio per Mancini, Zaniolo dovrà mandarlo anche al proprio tecnico. In modo tale che la Roma e Mourinho sappiano di poter contare sul talento classe 1999.