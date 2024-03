Barzaghi: «Atletico Madrid, clima strano! Inter ultima scintilla»

L’Inter si appresta a sfidare l’Atletico Madrid nel match di ritorno degli ottavi di Champions League, forte dell’1-0 dell’andata. Barzaghi descrive l’ambiente in casa dei Colchoneros, reduci da una sconfitta in campionato con il Cadice

RIVINCITA CERCASI – L’Inter di Simone Inzaghi, reduce dalla vittoria in campionato con il Bologna, si appresta a sfidare l’Atletico Madrid di Diego Simeone nel match di ritorno degli ottavi di Champions League. Matteo Barzaghi fa il punto sul clima che si respira a Madrid: «C’è un clima strano qui a Madrid perché l’Atletico Madrid è reduce da una sconfitta con il Cadice con un andamento completamente differente tra casa e trasferta: in campionato 14 partite in casa e 13 vittorie, 14 fuori casa e 4 vittorie. Anche in Champions League le ha vinte tutte in casa. Questa con l’Inter è l’ultima scintilla per rendere la stagione speciale. L’Atletico Madrid cerca una rivincita sull’Inter, anche per far ricredere un ambiente scettico».