L’Inter riabbraccia Barella, Bastoni e Lautaro Martinez: lunedì il rientro – TS

Secondo quanto riportato dal “Tuttosport” l’Inter, nella giornata di lunedì, riabbraccerà Barella, Bastoni e Lautaro Martinez, di rientro dalle rispettive vacanze. Inzaghi in attesa di avere la rosa al completo a disposizione

RIENTRO – L’Inter è pronta a riabbracciare Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Lautaro Martinez. I tre, reduci dai trionfi con le rispettive Nazionali, sono attesi ad Appiano Gentile nella giornata di lunedì. Inzaghi potrà quindi avere, per la prima volta, l’intera rosa a disposizione con cui lavorare. L’obiettivo è preparare al meglio la prima sfida in campionato, in programma il 21 agosto, contro il Genoa.

Fonte: Federico Masini – Tuttosport