Bellerin, oggi procuratore a Londra per parlare con l’Arsenal – TS

Quest’oggi potrebbero arrivare novità importanti per quanto riguarda Hector Bellerin. Il terzino spagnolo al momento vuole l’Inter ma è bloccato dall’Arsenal. La svolta potrebbe arrivare con la visita dell’agente del giocatore al club inglese.

MISSIONE INGLESE – L’Inter è ancora alla ricerca del sostituto di Achraf Hakimi sulla corsia destra ma al momento né Nahitan Nandez né Bellerin sono arrivati. Per sbloccare la trattativa con il secondo, i nerazzurri sperano di ricevere buone notizie da Albert Botines, agente dello spagnolo. Come riporta ‘TuttoSport’ infatti quest’oggi il procuratore sarà a Londra per incontrare l’Arsenal e cercare di convincere i Gunners a lasciare andare il proprio assistito. Il club londinese non vuole aprire alla formula del prestito con diritto di riscatto nonostante lo stesso Bellerin si sia esposto sia con il club sia con Mikel Arteta, allenatore dei Gunners. L’incontro di oggi potrebbe sbloccare un po’ la situazione con Botines che spera poi ad inizio settimana prossima di tornare a Milano per studiare con l’Inter la soluzione definitiva per portare Bellerin in nerazzurro.

FONTE – TuttoSport