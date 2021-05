Auriemma non è certo tenero nei confronti degli arbitri italiani. Il giornalista, ospite della trasmissione di Italia 1 “Tiki Taka”, critica il designatore Rizzoli perché Orsato non arbitra più l’Inter dopo la nota partita con la Juventus del 28 aprile 2018.

FISCHIETTI DECISIVI – Raffaele Auriemma ce l’ha con la Juventus, che ha superato all’ultimo il “suo” Napoli: «Non può essere meritato un quarto posto per quel rigore regalato da Gianpaolo Calvarese a Juan Guillermo Cuadrado contro l’Inter. Il merito, nella vita, è un’altra cosa! A quattro minuti dalla fine se dai un rigore così non si può più recuperare. Da più di tre anni Daniele Orsato non arbitra più l’Inter: un giorno il designatore Nicola Rizzoli, che è in grande difficoltà, ce lo dovrà spiegare. Come mai il miglior arbitro italiano non ha mai arbitrato il club Campione d’Italia quest’anno?»