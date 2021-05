Sconcerti duro: «Inter ipotecata per la sopravvivenza. Problema grosso»

Sconcerti torna a criticare l’Inter, nonostante lo scudetto vinto appena tre settimane fa. Il giornalista, nella sua rubrica per il sito “Calciomercato.com”, se la prende con Suning per la scelta di ottenere in finanziamento da parte di Oaktree (vedi articolo).

LA CRITICA – Mario Sconcerti ha dubbi sulla continuità economico-finanziaria: «La vera notizia è che è stata ipotecata l’Inter. Ma non è stata ipotecata per acquistare qualcosa, ma per pagarsi la sopravvivenza. È una cosa mai vista. Siamo davanti a un problema enorme. Ma credo se ne siano accorti in pochi. La bella notizia è che il fondo in questione garantisce 153 miliardi. Però ora Steven Zhang ha il dovere di informare tutti i suoi clienti, i suoi amici, insomma il suo popolo. Ma ormai nel calcio non parla più nessuno».

Fonte: Calciomercato.com – Furio Zara