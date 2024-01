Aureliano sbaglia atteggiamento (e altro): la moviola di Fiorentina-Inter – CdS

Giudicata in maniera negativa, dal Corriere dello Sport oggi in edicola, la direzione di gara di Aureliano in Fiorentina-Inter: contestati alcuni errori e l’atteggiamento. La moviola secondo il quotidiano

MOVIOLA – Insufficiente, secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la direzione di gara di Aureliano in Fiorentina-Inter. Il direttore di gara sorvola sul contatto in area di rigore fra Bastoni e Ranieri punibile, secondo il quotidiano, con un calcio di rigore. Giudicata corretta la decisione di assegnare il rigore per il contatto Sommer-Nzola: il portiere viene definito imprudente. Nessun accenno però al fatto che lo svizzero abbia colpito prima il pallone e solo successivamente, e per via dello slancio, l’attaccante della Fiorentina. Criticato anche l’atteggiamento sull’OFR dell’arbitro: non è piaciuta la ‘passeggiata’ in occasione del controllo dei monitor. Regolare il gol dell’Inter: la trattenuta fra Parisi e Lautaro Martinez è reciproca, non c’è fallo dell’argentino.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna