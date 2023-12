Arnautovic e Sanchez, prima uscita di coppia OK! Un obiettivo − TS

Dopo la rimonta con il Benfica da 3-0 a 3-3, è da segnalare l’affiatamento dalla coppia d’attacco inedita per l’Inter composta da Alexis Sanchez e Marko Arnautovic. Per Tuttosport, il primo esordio da tandem è superato alla grande.

CONVINCERE – Dopo le rispettive assenze per infortunio, sono tornati titolari Alexis Sanchez e Marko Arnautovic. L’austriaco era fermo ai box dalla trasferta di Empoli del 24 settembre. Il cileno è tornato da diverse partite a calpestare l’erba del terreno di gioco. Ma c’è un dato inedito nella partita tra Benfica e Inter, i due hanno fatto coppia d’attacco dal 1′ per la prima volta in stagione. Il primo gol dell’Inter verso la rimonta è stato siglato proprio dall’ex bomber del Bologna. L’ultimo suo centro in Champions League prima di mercoledì, risaliva proprio a una sfida contro l’Inter. L’attaccante era al Werder Brema, ed erano circa 4740 giorni prima della rete a Lisbona. Ora che l’attaccante austriaco è tornato a giocare e, soprattutto, a segnare dovrà convincere la dirigenza e i tifosi a credere in lui. Il suo partner inedito, ossia Alexis Sanchez, non viene messo in discussioni per le doti tecniche di cui tutti siamo a conoscenza, ma per la tenuta fisica. Entrambi sono soggetti spesso a infortuni. Avranno poco più di un mese per convincere Marotta e dirigenti a non intervenire sul mercato in attacco.

Fonte: Tuttosport- Simone Togna