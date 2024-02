Arbitri, l’inchiesta delle Iene: intervista a Pacifici con voti (anche) per l’Inter

Prosegue l’inchiesta delle Iene sugli arbitri e sul loro impatto sulla Serie A. Come riporta Sport Mediaset, il presidente dell’AIA – Carlo Pacifici – fa il punto sugli audio del VAR e su alcune partite che hanno visto coinvolta anche l’Inter. Di seguito un estratto dell’intervista.

INCHIESTA – Prosegue l’inchiesta delle Iene sugli arbitri italiani. Questa volta con un’intervista a Carlo Pacifici, presidente dell’AIA, che fa il punto sugli audio del VAR e su alcune partite anche dell’Inter: «Arriveremo a pubblicare anche tutti gli audio subito dopo le partite, ma c’è un problema legato al giudice sportivo. Ora c’è l’ascolto dell’audio a caldo di alcune situazioni. Possiamo fare quello che vogliamo, ovviamente in linea con quanto previsto dai regolamenti della FIGC. Per gli audio integrali dobbiamo sentire la Federazione, i tempi non dipendono da me, ma sono brevi, due mesi al massimo. Siamon trasparenti e, secondo me, con trasparenza siamo più credibili». Pacifici fa poi il punto sul voto di alcuni arbitraggi: «Il voto di Doveri in Genoa-Inter? Dobbiamo chiederlo a Rocchi. Ugualmente quello di Di Bello in Juventus-Bologna e di Massa in Napoli-Inter. Bisogna prima sentire le persone direttamente interessate. Gli osservatori sono dei tecnici e magari la valutazione di un episodio non incide su una prestazione estremamente positiva».