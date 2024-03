Antognoni: «Barella simbolo della Nazionale! Inter lì con merito»

Antognoni sa riconoscere il talento e quello di Nicolò Barella è purissimo. L’ex giocatore lo elegge a simbolo della Nazionale. Poi si focalizza sulla stagione dell’Inter.

SIMBOLO − Giancarlo Antognoni non ha alcun dubbio sul centrocampista dell’Inter: «Nicolò Barella giocatore simbolo del calcio italiano. Quando ero in Federazione lui già in Under 15 aveva fatto vedere di poter diventare un grande calciatore. Ha carattere, segna, fa reparto in una squadra forte, dà sempre tutto in campo. Sono sicuro che ai prossimi Europei farà bella figura. Conosco Spalletti, è un allenatore esperto cui piace far giocare bene le sue squadre. E sa assemblare come pochi tecnica e tenacia».

PIENO MERITO − Ancora Antognoni, stavolta sulla stagione dell’Inter e il primo posto: «Scudetto maglia sull’Inter? Certo, e con pieno merito. Vero che è uscita dalla Champions contro un super Atletico Madrid, ma la squadra nerazzurra può consolarsi con la doppia stella. E non è poco».

Fonte: Tuttosport – Brunella Ciullini