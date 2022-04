Ancelotti: «Lotta Serie A, seguo con piacere. Spero vinca il Milan!»

Ancelotti alla vigilia di Manchester City-Real Madrid, su Sky Sport ha parlato anche della lotta scudetto in Serie A.

LOTTA SCUDETTO IN SERIE A – Carlo Ancelotti alla vigilia della sfida di UEFA Champions League, ha parlato così della lotta scudetto in Serie A: «Seguo il testa a testa in Serie A tra Inter e Milan. Sono molto attrattato dal calcio italiano, il Milan ha fatto una grande vittoria. È una bella lotta che era da un po’ di tempo che mancava in Italia. Spero vinca il Milan!».