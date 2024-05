Ambrosini: «Buchanan mi intriga perché spariglia. Interverrei in un reparto»

Massimo Ambrosini ha espresso la propria fiducia nei mezzi tecnici di Tajon Buchanan, sottolineando come abbia le caratteristiche per poter incidere in questa Inter. Sul mercato, la priorità dovrebbe essere investire in un reparto.

L’ESTRO – Massimo Ambrosini è intervenuto a DAZN sul tema dell’inserimento di Tajon Buchanan nel sistema dell’Inter di Simone Inzaghi. Secondo l’ex calciatore italiano, il giocatore canadese rappresenta un profilo interessante, per la prossima stagione, grazie alle qualità che può offrire sulla fascia: «A me piace Buchanan, mi intriga. Nel passaggio a vuoto che ha avuto l’Inter con l’Atlético Madrid, Inzaghi era tentato di inserirlo prima di decidere di far entrare Sanchez. Secondo me, un giocatore che spariglia un po’ può essere utile nella rosa».

Buchanan rende più ampia la rosa sulla fascia: il nodo è in difesa

CAPITOLO CALCIOMERCATO – Tenendo conto della possibile esplosione di Buchanan nella prossima stagione, secondo Ambrosini occorre intervenire in un altro reparto del campo. In particolare, dal suo punto di vista occorrerebbe investire in difesa: «Secondo me, l’Inter dovrebbe trovare un difensore che sappia dare delle caratteristiche diverse rispetto a quelle già presenti in rosa. Intervenire lì sarebbe utile».