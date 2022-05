Allegri rivede Locatelli: il punto sugli infortunati in vista di Juventus-Inter – Sky

Allegri proverà a riscattare parzialmente la stagione grazie alla Coppa Italia. E in ottica Juventus-Inter ancora non è chiara la situazione a livello di rosa a disposizione. Come riportato da Sky Sport, qualche buona indicazione arriva dall’infortunato Locatelli

RECUPERO IN CORSO – In casa Juventus non c’è apprensione solo per Luca Pellegrini (vedi aggiornamento). Oggi alla Continassa si è rivisto in campo Manuel Locatelli, che proverà ad accorciare i tempi di recupero previsto. L’obiettivo di Massimiliano Allegri è averlo almeno a disposizione in panchina per la Finale di Coppa Italia contro l’Inter, in programma tra poco più di una settimana. Lavoro differenziato per gli altri infortunati. In particolare, come riportato dal collega Paolo Aghemo – inviato per Sky Sport alla Continassa -, gli esterni Juan Cuadrado e Mattia De Sciglio proveranno a esserci già venerdì in casa del Genoa. In vista di Juventus-Inter a Roma, Allegri non sa ancora quanti acciaccati riusciranno a essere della partita.