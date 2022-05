Lautaro Martinez piace: Inter vorrebbe tenerlo ma è attenta all’ipotesi Lukaku-bis – SM

Lautaro Martinez sta vivendo una stagione di alti e bassi, ma i numeri finora gli danno ragione anche senza Lukaku al suo fianco. E la sua situazione in casa Inter è molto simile a quella dell’attaccante belga un anno fa. Come riportato da Sport Mediaset, in sede di calciomercato verranno fatte valutazioni proprio ricordando la scelta fatta per l’ex compagno di reparto

SACRIFICIO (IN)EVITABILE – La quarta stagione di Lautaro Martinez con la maglia Inter finora è già la migliore delle quattro. O meglio, a quattro partite dalla fine, l’attaccante argentino ha già eguagliato il suo record stagionale di gol in Serie A (17 come nella stagione 2020/21, ndr). E soprattutto di gol stagionali in Europa e non solo (21 come nella stagione 2019/20, ndr). Quindi può ancora migliorare le sue statistiche nerazzurre in zona realizzativa. Il classe ’97 argentino piace a tanti club, soprattutto tra Inghilterra e Spagna. Come ripreso da Sport Mediaset, l’Inter non vorrebbe cederlo ma potrebbe pensarci in caso di offerte irrinunciabili. Esattamente come successo con Romelu Lukaku l’estate scorsa. L’idea che possa essere proprio Lautaro Martinez il titolare sacrificato in estate resta, sebbene non sia la prima opzione in casa nerazzurra. Sarà proprio Lautaro Martinez il Lukaku dell’estate 2022 nerazzurra?