Pellegrini, lascia allenamento della Juventus zoppicando. Da valutare

L’Inter si allena ad Appiano Gentile in vista della sfida di venerdì contro l’Empoli per poi preparare al meglio la finale di Coppa Italia contro la Juventus. Nei bianconeri intanto c’è un po’ di allarme per Luca Pellegrini.

PROBLEMA – L’Inter venerdì apre la terzultima giornata contro l’Empoli mentre poi, settimana prossima, andrà a Roma per giocare la finale di Coppa Italia contro la Juventus. Intanto, dall’allenamento di oggi dei bianconeri, arriva un po’ di preoccupazione per le condizioni di Luca Pellegrini. Il terzino sinistro della Juventus è uscito dal campo, come scrive Juventusnews24 in diretta dalla Continassa, per una forte botta alla caviglia in un contrasto con Morata. Il terzino è uscito dal campo zoppicando e le sue condizioni saranno da valutare.