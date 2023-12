Al-Khelaifi: «Superlega progetto chiuso! Difendiamo dei valori»

Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG e dell’ECA, ha parlato così a proposito della decisione della corte UE che, di fatto, apre la strada alla creazione della Superlega. Le sue parole

SUPERLEGA – Queste le parole di Al-Khelaifi: «Ho visto la decisione presa dalla Corte UE. C’è stato molto rumore dopo questa decisione, cosa che io non capisco. Si parla di libertà ma non è libertà questa. E un progetto chiuso, ci sono dei valori che difendiamo. Noi lavoriamo per i club ed i partecipanti del mondo del calcio e noi siamo molto orgogliosi di essere in questo progetto con l’UEFA. Gli altri propongono la Superlega, noi abbiamo la Champions League. Non cambierà niente per via della decisione presa oggi, ci renderà più forti e migliori»