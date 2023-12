Agresti: «L’attacco dell’Inter non è all’altezza degli altri reparti!»

Agresti non è convinto dell’intero reparto offensivo dell’Inter, composto da Lautaro Martinez, Thuram, Sanchez e Arnautovic.

UN DIFETTO − In collegamento su Radio Sportiva, Stefano Agresti perplesso sul reparto offensivo nerazzurro: «Mai sostenuto che la rosa si fosse indebolita, ma ho sostenuto che l’attacco fosse composto solo da due giocatori e che le riserve non fossero all’altezza. Questo problema non si è ancora presentato, vista la grande condizione di Lautaro Martinez e Thuram. Ma se vedo Sanchez e Arnautovic, alternative di 34 anni con il cileno mandato via un anno fa, ritengo che l’organico dell’Inter, che credo sia il migliore per completezza in Serie A, abbia un attacco per non è all’altezza degli altri reparti».