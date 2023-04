Adani: «A Lukaku non bastava un gol. Ha messo un mattoncino»

Adani vede Lukaku ancora con ampi margini di miglioramento, dopo la doppietta in Empoli-Inter. L’ex difensore, peraltro doppio ex della sfida di domenica, alla Bobo TV fa anche una critica sul gioco espresso nel primo tempo.

L’ANALISI – Daniele Adani dice la sua sulla partita di domenica: «Il primo tempo di Empoli-Inter da sconsigliare a chi ama il calcio. Partite che si vedono spesso nel nostro campionato, dove si va a due all’ora e si gioca poco perdendo tanti palloni. Chi aveva la maglia di un colore la dava a uno dell’altro colore: questo era il messaggio strategico degli allenatori. Poi c’è talmente tanta differenza tra un’Inter che ha due squadre e un Empoli che deve ogni anno sempre adoperarsi per mantenere la categoria col suo stile e le sue idee. Secondo me Romelu Lukaku è al 60%, è comunque molto lontano da quello di Antonio Conte. Però mette sempre un mattoncino: le partite adesso sono le più importanti, se l’Inter vuole recuperare terreno in campionato. C’è la Coppa Italia, revocata la squalifica, e c’è la Champions League. Sull’atteggiamento non tradisce mai. Secondo me non gli bastava fare un gol: ha fatto due gol e un assist, su azione l’ultimo era alla prima di campionato. Non porti via tanto, porti via i tre punti e il morale di Lukaku. Che non è poco».