VIDEO – Atalanta-Roma 3-1, Serie A: gol e highlights della partita

Atalanta-Roma, posticipo della trentunesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 3-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Gewiss Stadium di Bergamo.



TRIS EUROPA – Atalanta-Roma 3-1 nel posticipo della trentunesima giornata di Serie A. Un’ottima Atalanta torna alla vittoria nella partita che le serviva di più. Batte la Roma, si rilancia per le posizioni europee e fa un favore all’Inter. Il punteggio si sblocca al 39′, quando un bel movimento di Duvan Zapata sulla sinistra trova lo scarico centrale per il gran tiro di Mario Pasalic. Dopo un’ora di gioco José Mourinho prova ben quattro cambi tutti assieme per svoltare, fra cui Paulo Dybala. L’attaccante argentino ha subito la palla buona, ma è murato da Joakim Maehle. Dal possibile 1-1 si passa al 2-0 al 74′, con angolo per José Luis Palomino appena entrato per l’infortunato Berat Djimsiti, salvataggio ma la palla diventa buona per Rafael Toloi la cui girata è toccata in rete da Diego Llorente. Uno spunto di Lorenzo Pellegrini all’83’, con discesa centrale personale e tiro rasoterra, vale il 2-1. Dura però lo spazio di un minuto la speranza di rimonta della Roma, che si fa male da sola. Su un lancio lungo per Teun Koopmeiners Llorente sembra in anticipo, Rui Patricio compie una follia facendosi sfuggire il pallone e l’olandese segna. Poi Pellegrini su punizione colpisce il palo. Piove sul bagnato per la Roma: proprio al 90′ infortunio muscolare per Diego Llorente, fuori in lacrime, chiude zoppicando anche Paulo Dybala.

Video con gli highlights di Atalanta-Roma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.