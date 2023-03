Adani: «Gol Retegui, il bello dell’Italia! Dal recupero di Barella»

Lele Adani dopo Italia-Inghilterra dallo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli in collegamento con gli studi di Rai 1 ha parlato del gol di Mateo Retegui che piace anche all’Inter, e dell’azione che nasce da Nicolò Barella.

GOL AZZURRO – Lele Adani analizza il gol dell’italo-argentino alla prima presenza in Nazionale: «Al gol di Retegui c’è tutto il bello del nostro calcio: il recupero di Barella e la palla avanti di Verratti, ma anche la palla di Lorenzo Pellegrini che vede Retegui. Questo ragazzo non è così fine tecnicamente di natura ma con l’etica del lavoro e il sacrificio riesce a sopperire. È un ragazzo che bisogna aspettare, ma in nemmeno un’ora è riuscito a fare gol all’esordio».