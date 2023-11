Acerbi e la Serie A in campo con AIRC! Segnare un gol per la ricerca

In occasione della dodicesima giornata di campionato, la Lega Serie A scenderà in campo al fianco della fondazione AIRC. Le squadre inviteranno i propri tifosi a “Segnare un gol per la Ricerca” a sostegno dei giovani talenti della scienza. Di seguito il comunicato e le dichiarazioni del difensore dell’Inter, Francesco Acerbi, che ha aderito all’iniziativa.

UN GOL PER LA RICERCA – “In tutti gli stadi sarà trasmesso sui maxi-schermi il video dell`iniziativa e lo speaker della squadra di casa leggerà un messaggio per sensibilizzare i tifosi presenti sugli spalti. Il podio portapallone, inoltre, sarà personalizzato con l`adesivo dedicato ad AIRC e in televisione, in Italia e all`estero, andrà in onda una grafica dedicata al momento del sorteggio del campo tra i due Capitani. Nel pre e post gara, infine, i dirigenti, allenatori, calciatori che si presenteranno ai microfoni per le interviste di rito porteranno sulla propria giacca l’adesivo della campagna e leggeranno un breve appello per invitare tutti i telespettatori a donare al 45521 per sostenere la ricerca contro il cancro”. Tra i calciatori che hanno aderito, anche Francesco Acerbi, difensore dell’Inter, da molti anni al fianco della Fondazione dopo aver vissuto l’esperienza con il cancro: «Grazie al 4-5-5-2-1 ho potuto ancora dare il meglio di me! Se lo adottiamo insieme possiamo fare la differenza per arrivare a curare tutti i pazienti».

Fonte: legaseriea.it