Abiuso: «Emozione allenarsi con l’Inter. Lautaro Martinez infermabile»

Fabio Abiuso, attaccante del Modena ed ex Inter, ha parlato anche dei suoi due anni nella Primavera nerazzurra e degli allenamenti con i giocatori della Prima Squadra, come Lautaro Martinez.

INTER – Queste le parole di Fabio Abiuso, attaccante del Modena ed ex Inter, a Cronache di Spogliatoio sull’arrivo al club nerazzurro. «Ricordo ancora il momento in cui ho saputo che mi voleva l’Inter: era un giovedì – si legge su CronachediSpogliatoio.it –. Arrivo al campo per l’allenamento, ma mi dicono: ‘Fabio, vai in sede’. Ero perplesso. Entro negli uffici e c’erano il direttore e il mio procuratore: ‘Guarda, c’è la possibilità che tu vada a giocare in una Primavera’. Basta, nient’altro: non mi hanno detto neanche la squadra. Quando la sera l’ho detto ai miei genitori, abbiamo subito telefonato al mio agente e lui, molto sereno: ‘Fabio, ti vuole l’Inter’. Non ci credevo. Io ho sempre tifato Modena, ma l’Inter è la mia squadra del cuore. Sono corso a fare le valigie: due giorni dopo ero già lì».

CHIVU – Abiuso sui due anni all’Inter allenato da Cristian Chivu. «Non smetterò mai di ringraziarlo: è stato subito molto accogliente, sa come comportarsi con noi giovani. Il campionato vinto con la sua Primavera lo porterò per sempre dentro di me. Ricordo che non ci fece un discorso prepartita per metterci più pressione. Ci disse solo di ricordarci il cammino che avevamo fatto per essere lì».

PRIMA SQUADRA – Abiuso si allenò anche con la Prima Squadra nerazzurra. «Allenarsi con l’Inter è stata un’emozione grandissima, soprattutto le prime volte. Pensa: tu sei un ragazzino di appena 18 anni e puoi allenarti con dei campioni. Vedi come lavorano, come si comportano. Quando ho visto allenarsi Lautaro, però, sono rimasto a bocca aperta. Per la potenza, la ‘garra’ che aveva. Era infermabile». Quindi ha aggiunto. «Io però mi ispiravo a Dzeko per la stazza. Cercavo di studiarlo. Mi impressionava la qualità e la tranquillità con cui giocava».

MODENA E PERGOLETTESE – Abiuso però non venne riscattato dall’Inter e tornò al Modena, proprietario del suo cartellino, anche se soltanto di passaggio. «Quando l’Inter non mi ha riscattato, ci sono rimasto male. Avevo fatto una bella stagione, ma non mi sono scoraggiato perché sapevo di essere ancora del Modena». Infatti approdò alla Pergolettese. «Per me è stato fondamentale il passaggio alla Pergolettese. La Serie C è un campionato formativo per un giovane: non sei coccolato come in A, ma è una bella palestra. Ti fa crescere dentro e fuori dal campo. Ho acquisito fiducia lì e poi ho ancora un bellissimo rapporto con tutti: il Presidente, i dirigenti li sento ancora».

SERIE A – Ora l’obiettivo di Abiuso, di nuovo al Modena, è quello di tornare in Serie A, magari seguendo le orme dei suoi ex compagni nerazzurri Valentin Carboni e Giovanni Fabbian. «Quando Carboni ha iniziato ad allenarsi con noi, si vedeva che sarebbe arrivato, anche se era più piccolo. Aveva una qualità nelle giocate, nel ritmo: li conosceva in maniera superiore. E poi Fabbian: è un po’ matto, è un personaggio tutto a sé. Nel primo anno all’Inter abbiamo condiviso la stanza per un periodo. Ho un bellissimo ricordo di lui, si merita tutte le soddisfazioni che sta avendo».

CAMPIONATO ESTERO – Ma se non fosse il massimo campionato italiano, Abiuso non esclude un approdo all’estero, magari come Casadei, arrivato al Chelsea. «Non sono uno di quelli che dice: ‘no, assolutamente. Voglio giocare solo in Serie A’. Mi piacerebbe cogliere l’opportunità. Come me la cavo con le lingue? Male, anzi malissimo. Dovrei mettermi sotto a studiare».

Fonte: CronachediSpogliatoio.it – Alessandro Lunari