Verona-Inter 0-3 al 45′, perla di Calhanoglu! E torna Dzeko

Termina sul punteggio di 0-3 il primo tempo di Verona-Inter, sfida valevole per la trentatreesima giornata di Serie A (segui QUI il nostro live). Ecco quanto successo al Bentegodi in questi primi quarantacinque minuti di gioco.

PRIMO TEMPO – Un primo tempo che ha dell’incredibile quello di Verona-Inter, con i nerazzurri che sembrano faticare ad abbattere il muro alzato dal portiere Montipò che in serie ferma con tre grandissime parate Edin Dzeko, Danilo D’Ambrosio e Stefan de Vrij. Un muro destinato a cadere, però, per mano di un compagno di squadra: al 31′ Federico Dimarco prova un cross senza grosse pretese dalla destra, Adolfo Gaich interviene malamente per cercare di allontanare la palla e finisce per infilare il suo portiere nell’angolino. È l’autogol che fa dilagare l’Inter, che al 36′ trova il raddoppio quando Hakan Calhanoglu si coordina dalla distanza e lascia partire un siluro che vale lo 0-2. Non finisce qui: pronti, via e un minuto dopo arriva il recupero palla a centrocampo che porta Edin Dzeko a trovarsi solo davanti a Montipò: tocco giusto e gol dello 0-3. Nel finale ci prova Gaich a sfruttare un cross dalla destra, attendo Handanovic a neutralizzare il tentativo. Terminano così 0-3 i primi 45′ di Verona-Inter.

VERONA-INTER 0-3

aut. Gaich al 31′, Calhanoglu al 36′, Dzeko al 37′