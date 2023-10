Tutto il Benfica a Milano per l’Inter, tranne uno! Un altro solo ‘in gita’

Il Benfica ieri è partito per Milano, in vista del match contro l’Inter in Champions League. Oggi conferenza stampa e allenamento a San Siro. Schmidt ha due defezioni

GLI AVVERSARI − Domani Inter-Benfica, match valido per la seconda giornata di Champions League. Le Aquile portoghesi, partiti ieri da Lisbona, sono già a Milano. In serata conferenza stampa del tecnico Roger Schmidt e poi allenamento direttamente a San Siro. Come raccontano i colleghi di Record, è partita tutta la rosa per Milano, fatta eccezione per Joao Victor, rimasto a Lisbona. Ma è volato con la squadra anche Antonio Silva. Il giovane difensore centrale non potrà giocare contro l’Inter, dopo il cartellino rosso rimediato contro il Salisburgo alla prima giornata.