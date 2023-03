Spezia-Inter, il ‘Picco’ si prepara alla festa: già sold-out due settori!

In vista di Spezia-Inter, gara valida per la 26° giornata di Serie A, il Picco si prepara ad una serata di gala. Già esauriti i biglietti per due settori dello stadio

GRANDE CORNICE − L’Inter sfiderà lo Spezia venerdì 10 marzo alle ore 20.45. I nerazzurri apriranno la 26° giornata di campionato anticipando per far fronte alla delicata trasferta di Porto prevista per martedì 14. Al Picco sarà una festa tant’è che già la Curva Ferrovia e il settore Distinti sono già sold-out. In vendita, riporta il club ligure sul proprio sito ufficiale, il settore Tribuna e quello Curva Piscina.

