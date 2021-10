Sheriff, assenza pesante contro l’Inter: fuori il portiere Athanasiadis! Pronto il vice

Sheriff senza portiere titolare a Milano. La notizia arriva a poco più di 24 ore dall’inizio della partita. Contro l’Inter non ci sarà Athanasiadis, bensì l’attuale dodicesimo del club moldavo

ASSENZA PESANTE – Brutte notizie in casa Sheriff Tiraspol, che si è presentato a Milano senza il suo numero uno. L’ottimo estremo difensore greco Georgios Athanasiadis, protagonista assoluto contro il Real Madrid ma già ottimo nel debutto contro lo Shakhtar Donetsk, è rimasto in Moldavia. Ad annunciarlo è l’allenatore Jurij Vernydub nella conferenza stampa alla vigilia di Inter-Sheriff (vedi dichiarazioni). Al posto di Athanasiadis pronto il dodicesimo moldavo Dumitru Celeadnic, che in realtà veste la maglia numero 1. Sarà lui a difendere la porta dello Sheriff contro l’Inter domani sera a San Siro.