Nosotti sicuro: «Inter deve trovare una sua dimensione europea! Inzaghi…»

Nosotti analizza la situazione in casa Inter alla vigilia della terza giornata del Gruppo D di Champions League. Il giornalista di Sky Sport, intervenuto nel corso di “Campo Aperto” su Sky Sport 24, crede nella reazione guidata sapientemente da Inzaghi

DIMENSIONE EUROPEA – L’osservazione di Marco Nosotti in vista dell’importante settimana nerazzurra è piuttosto serena: «Simone Inzaghi è bravo a entrare nella squadra, dentro lo spogliatoio, in empatia con i giocatori. Ed è una cosa su cui lavora bene, su cui fonda il suo lavoro. Il segnale lo può lanciare. Questa partita può essere interessante. Ma questa Inter, al di là dei gol subiti, in Champions League sta segnando poco, già da più stagioni. Deve trovare una sua dimensione europea, un po’ più determinata e determinante. Lo Sheriff Tiraspol è pericoloso da affrontare, perché tiene poco palla e c’è tanto entusiasmo nell’ambiente. Ha segnato due gol in entrambe le partite di Champions. Bisogna fare attenzione. Le difficoltà dei singoli all’Inter si sommano. C’è qualcosina che non va, ma penso sia qualcosa legata alla serenità, che si può ritrovare con un paio di buone prestazioni». Questo il commento di Nosotti alla vigilia di Inter-Sheriff.