Sensi recuperato e pronto a scalare le gerarchie. Titolare in Inter-Bologna?

Condividi questo articolo

Stefano Sensi, dopo l’ennesimo infortunio muscolare patito nella sua esperienza all’Inter, è pronto a tornare in campo. Il centrocampista vuole scalare le gerarchie di Antonio Conte e prendersi un posto da titolare a centrocampo. Chance in Inter-Bologna?

OCCASIONE – Stefano Sensi è tornato a disposizione dopo l’ennesimo infortunio muscolare. I problemi muscolari stanno inevitabilmente segnando la sua esperienza con la maglia dell’Inter. Ma, il centrocampista ex Sassuolo, quando è stato a disposizione di Conte ha dimostrato di poter essere un fattore determinante per i nerazzurri. Nella prossima sfida di campionato, in programma contro il Bologna, il numero 12 nerazzurro potrebbe trovare spazio dal 1′. Ecco perché

SPAZIO – L’Inter, oltre alla sfida contro il Bologna, avrà in mente la partita da dentro o fuori in programma mercoledì, contro lo Shakhtar Donetsk: in tal senso, Conte, potrebbe decidere di effettuare un turnover massiccio in Serie A per dare la possibilità ai titolari di riprendere fiato e, ai giocatori che hanno avuto meno spazio, di sfruttare una potenziale occasione. Tra questi rientra certamente Sensi che, tornato dall’infortunio, ha bisogno di mettere minuti nelle gambe. Una prestazione maiuscola del calciatore contro i felsinei, inoltre, potrebbe cominciare a riscrivere le gerarchie del centrocampo dell’Inter, i cui titolari, al momento, sono Barella, Vidal e Gagliardini.