Sassuolo-Inter, quanti tifosi al Mapei Stadium? Il dato su biglietti e incasso

Sassuolo-Inter è la partita amichevole che si sta giocando al Mapei Stadium, ancora momentaneamente ferma sullo 0-0 dopo la prima frazione di gioco. Di seguito il dato sulla presenza allo stadio e l’incasso

INCASSO – Sassuolo-Inter è l’ultimo test amichevole del 2022 per entrambe le squadre che dopo i primi 45′ sono ancora sullo 0-0. Non un grande afflusso al Mapei Stadium di Reggio Emilia per la sfida: 6371 i biglietti venduti per un incasso di 61.143 euro.