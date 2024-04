Sanchez da 7, due insufficienti (5): le pagelle di Inter-Cagliari − CdS

Sanchez migliore in campo dell’Inter nella sfida pareggiata ieri a San Siro contro il Cagliari per 2-2. Steccano invece due difensori. Le pagelle di Inter-Cagliari del Corriere dello Sport.

PAGELLE − Assist al bacio per Thuram e ottima prestazione complessiva quella di Alexis Sanchez in Inter-Cagliari, match finito 2-2. Il cileno gioca al posto di Lautaro Martinez squalificato e non lo fa rimpiangere. Il Corriere dello Sport, nelle sue pagelle, gli dà un bel 7. Steccano, invece, due difensori: Bisseck e Acerbi. Entrambi poco attenti sui gol di Shomurodov e Viola. Spuntano anche tre 5.5: Carlos Augusto, Arnautovic e Dumfries. Tutti e tre sono entrati in corso d’opera. Poi diverse sufficiente: 6 per Sommer, Bastoni, Barella, Mkhitaryan e Dimarco. Mezzo punto in più invece per l’infallibile Calhanoglu, il solito pimpante Frattesi e per Thuram, in gol dopo due mesi. Simone Inzaghi, che deve aggiustare una difesa fin troppo sbarazzina, si becca un sei.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia