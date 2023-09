Salernitana-Inter formazioni ufficiali: Klaassen dal 1′ non unica novità

Salernitana-Inter in campo tra poco per la partita della 7ª giornata del Campionato Italiano di Serie A TIM. Fischio d’inizio alle ore 20:45 presso lo Stadio “Arechi” di Salerno. Inzaghi abbonda con le rotazioni in vista del prossimo impegno internazionale. Spazio a Klaassen e Sanchez, entrambi all’esordio stagionale dal 1′. Titolari anche le grandi novità Pavard, in difesa a destra, e Carlos Augusto, a centrocampo sulla sinistra. Lautaro Martinez in panchina significa, inoltre, Barella capitano. Di seguito le formazioni ufficiali di Salernitana-Inter in Serie A

SALERNITANA (3-5-2): 13 Ochoa; 5 Daniliuc, 23 Gyomber, 66 Lovato; 8 Bohinen, 99 Legowski, 7 Martegani, 20 Kastanos, 3 Bradaric; 10 Dia, 21 Jovane Cabral.

A disposizione: 1 Fiorillo, 56 Costil; 6 Sambia, 11 Botheim, 17 Fazio, 19 Stewart, 25 Maggiore, 28 Bronn, 33 Tchaouna, 36 Sfait, 98 Pirola.

NB: Mazzocchi (30) non va nemmeno in panchina sebbene sia stato convocato.

Allenatore: Paulo Sousa

Serie A: le formazioni ufficiali di Salernitana-Inter

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 de Vrij, 15 Acerbi; 2 Dumfries, 14 Klaassen, 20 Calhanoglu, 23 Barella ©, 30 Carlos Augusto; 9 M. Thuram, 70 A. Sanchez.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero; 10 Lautaro Martinez, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 31 Bisseck, 32 F. Dimarco, 36 Darmian, 42 Agoumé, 49 M. Sarr, 50 A. Stankovic, 95 A. Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi