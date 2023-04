Salernitana-Inter 0-1 al 45′, Gosens concretizza. Ochoa para (quasi) tutto!

Termina sul punteggio di 0-1 il primo tempo di Salernitana-Inter, sfida valevole per la ventinovesima giornata di Serie A (segui QUI il nostro live). Ecco quanto successo all’Arechi in questi primi quarantacinque minuti di gioco.

PRIMO TEMPO – Una buonissima Inter quella vista in questi primi quarantacinque minuti della sfida contro la Salernitana. Che si sblocca dopo soli sei minuti, quando una spizzata di testa di Romelu Lukaku e un buco difensivo dei padroni di casa premia Robin Gosens: il tedesco si infila in area di rigore e con freddezza buca Ochoa per la rete che vale il momentaneo 0-1. Le occasioni per i nerazzurri fioccano, con Lukaku al 10′ che prova un diagonale da dentro l’area con la palla che esce di un soffio. Un’altra occasione per l’Inter è da registrare al minuto 33: al termine di un’azione manovrata, Gosens mette in mezzo un pallone dalla sinistra su cui piomba di testa Joaquin Correa che costringe Ochoa a togliere la sfera dall’angolo basso con un ottimo intervento. Nel finale altra occasione gigantesca: Dumfries crossa dalla destra, colpo di testa di Lukaku e ancora una volta Ochoa salva con un intervento di puro istinto. Termina così 0-1 la prima frazione di gioco.

SALERNITANA-INTER 0-1

Gosens al 6′