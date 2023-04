Borja Valero: «Senza la Champions il prossimo anno sarà complicato»

Borja Valero ha commentato il periodo attraversato dall’Inter, ribadendo l’importanza del piazzamento Champions, da raggiungere a tutti i costi

OBIETTIVO CHAMPIONS – Ecco le parole di Borja Valero a DAZN riguardo al momento dell’Inter e all’importanza del piazzamento Champions, da raggiungere assolutamente: «Ad oggi non credo che l’Inter oggi parta con la stessa cattiveria che ho visto nel finale con la Juventus, ma può essere una scossa per giocare ancora di più in scenari importanti come la Champions League, che rimane il primo obiettivo stagionale. Se non centri l’obiettivo piazzamento l’anno prossimo sarà un’annata complicata. Problema in attacco? Non credo che faccia fatica a trovare soluzioni offensive, fanno fatica a essere cattivi davanti alla porta. L’allenatore è preoccupato quando la squadra non crea nulla. Stanno poi passando per un periodo mentale faticoso e credo sia quello il problema principale».