Roma-Inter, Inzaghi pensa ad un solo cambio: probabile formazione

Roma-Inter è in programma sabato alle 18. Per la sfida dell’Olimpico il tecnico Inzaghi dovrebbe varare solo un cambio rispetto all’undici che ha battuto la Juventus

SCELTE – Roma-Inter andrà in scena sabato alle 18. Una partita che per la squadra di Inzaghi nasconde diverse insidie. Proprio per questo il tecnico non dovrebbe optare per il turnover, nonostante l’avvicinarsi del ritorno degli impegni di Champions League (l’Inter sfiderà l’Atletico Madrid martedì 20 febbraio). Inzaghi dovrebbe confermare gran parte dell’undici sceso in campo con la Juventus con un’unica possibile eccezione: a destra con Dumfries potrebbe ritrovare la maglia da titolare a discapito di Darmian. Per il resto solo conferme con Pavard, Acerbi e Bastoni in difesa, a centrocampo gli inamovibili Calhanoglu, Barella, e Mkhitaryan. In attacco la coppia Lautaro Martinez-Thuram. Di seguito la probabile formazione di Inzaghi:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez