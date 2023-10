La Real Sociedad vola in attesa di Inter-Benfica: passa a Salisburgo

Che questo fosse un girone complesso, perché equilibrato, si era capito dal sorteggio e il campo lo sta confermando. In attesa di Inter-Benfica si è appena concluso l’anticipo del Gruppo D di Champions League: la Real Sociedad ha battuto 0-2 il Red Bull Salisburgo.

SUCCESSO ESTERNO – La Real Sociedad batte 0-2 il Red Bull Salisburgo e, in attesa di Inter-Benfica, scatta in testa alla classifica del Gruppo D di Champions League con quattro punti. Come contro l’Inter due settimane fa, i baschi partono fortissimo: al 7′ conclusione piazzata di Mikel Oyarzabal per l’immediato vantaggio. La risposta degli austriaci è affidata a Karim Konaté, con una battuta dal lato sinistro dell’area fuori di poco. Al 27′ ripartenza fulminea della Real Sociedad, Brais Méndez si fa metà campo palla al piede e dopo averne saltati due incrocia per il raddoppio. A inizio ripresa il Red Bull Salisburgo si illude di aver ottenuto un rigore, ma in realtà Roko Simic cade ben prima del contatto col portiere avversario Alex Remiro. L’intervento del VAR porta l’arbitro ad annullare il provvedimento. Da lì la Real Sociedad gestisce e avanza in classifica, col Red Bull Salisburgo che resta a quota tre (aveva vinto 0-2 col Benfica).