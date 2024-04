Precedenti Inter-Cagliari: 30 anni fa fu anche semifinale europea!

Inter-Cagliari si giocherà alle 20.45 e i precedenti spaziano attraverso tre competizioni. Questo perché, oltre alla Serie A e alla Coppa Italia, c’è anche una semifinale di Coppa UEFA.

I PRECEDENTI – Quello di stasera sarà l’Inter-Cagliari numero 50 in casa. Alla cifra tonda si arriva dopo 59 anni dalla prima volta, un 3-0 del 7 marzo 1965. Il bilancio dice 31 vittorie, 10 pareggi e 8 sconfitte, con 104 gol segnati e 47 subiti. Nella sola Serie A, il conteggio vede l’Inter avanti per 25 successi a 7, con in mezzo dieci segni X. Le reti realizzate sono 82, quelle incassate 39. Non si gioca al Meazza dal 12 dicembre 2021, un facile 4-0 valso la testa della classifica. Poco più di tre anni fa l’ultima volta nel girone di ritorno: 1-0 firmato Matteo Darmian l’11 aprile 2021, passo decisivo per il diciannovesimo titolo. All’andata, nell’esordio casalingo del Cagliari dopo la promozione, è finita 0-2 coi gol di Denzel Dumfries e Lautaro Martinez, il 28 agosto alla seconda giornata.

DERBY DI COPPA – Nella lunga storia dei precedenti di Inter-Cagliari c’è addirittura una semifinale di Coppa UEFA, il punto più alto per i sardi a livello internazionale. Due giorni fa il trentesimo anniversario: era il 12 aprile 1994. La squadra di Gianpiero Marini, sconfitta per 3-2 all’andata al Sant’Elia due settimane prima, ha un solo risultato per arrivare in finale. Dennis Bergkamp sblocca su rigore al 37′, poi nella ripresa Nicola Berti (che oggi fa gli anni) e Wim Jonk chiudono il risultato fra il 54′ e il 63′. È finale col Casino Salisburgo, poi battuto sia all’andata sia al ritorno per 1-0. Contando tutti i precedenti ufficiali, anche in trasferta, 50 vittorie dell’Inter, 16 del Cagliari e 31 pareggi con 178 gol fatti e 97 subiti.