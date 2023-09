Precedenti Empoli-Inter: sesta volta a settembre, finora 4/5

Empoli-Inter si giocherà domani alle 12.30 e i precedenti al Castellani sono abbastanza buoni. È la sesta volta che la partita è piazzata a settembre, con un filotto quasi completo.



I PRECEDENTI – Quello di domani sarà l’Empoli-Inter numero 21 in trasferta. Da ben nove partite la porta nerazzurra è inviolata al Castellani, e l’ultimo a segnare “contro” fu… Marco Materazzi. Il difensore si rese protagonista di un assurdo autogol da centrocampo nel recupero il 30 aprile 2006, dando l’ultima vittoria ai toscani: 1-0. Sono 2 in tutto in casa, contro i ben 14 successi dell’Inter, mentre i pareggi sono 4. Come gol segnati 32 quelli a favore e 11 quelli a sfavore, il più bello è senz’altro quello da metà campo di Alvaro Recoba nell’1-1 del 25 gennaio 1998. Nella scorsa stagione è finita 0-3 sempre di domenica alle 12.30, il 23 aprile con Romelu Lukaku (doppietta) e Lautaro Martinez a firmare la vittoria del rilancio nella ripresa.

A SETTEMBRE – In questo mese dell’anno Empoli e Inter si sono già sfidate cinque volte. I toscani hanno vinto la prima, 1-0 il 14 settembre 1986 gol di Marco Osio: era il loro esordio assoluto in Serie A. Poi sempre successi nerazzurri, uno al Meazza e tre al Castellani. Quella in casa è un anno dopo: 2-0 il 27 settembre 1987 alla terza giornata, reti di Aldo Serena e Alessandro Altobelli. Nei toscani giocava il futuro allenatore interista Walter Mazzarri. Lo stesso giorno e allo stesso turno, ma nel 1998, Giuseppe Bergomi (ultimo gol in carriera) e Nicola Ventola ribaltano lo svantaggio iniziale di Marco Carparelli: 1-2. Poi due 0-2, 1 settembre 2007 e 21 settembre 2016 (qui alla quinta giornata come oggi). Decidono delle doppiette, rispettivamente Zlatan Ibrahimovic e Mauro Icardi. In totale 41 precedenti: 33 vittorie Inter, 4 Empoli e 4 pareggi, 82 gol fatti e 29 subiti.