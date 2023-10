Pagelle Salernitana-Inter: Lautaro Martinez da 9! Poi quattro 7 (più uno) – TS

Nelle pagelle di Salernitana-Inter su Tuttosport non può che essere – ovviamente – Lautaro Martinez il migliore in campo, complice il poker che ha travolto i campani. Poi seguono altri cinque.

I VOTI – Prende 9 Lautaro Martinez dopo Salernitana-Inter, su Tuttosport. Subentro sensazionale quello del Toro, che entrato al 55′ ha fatto poker in ventisette minuti netti, fra il 62′ e l’89’. Non era mai successo, nella storia della Serie A, che un giocatore non titolare facesse quattro gol in una singola partita. Dietro di lui come voti 7 a Nicolò Barella, in crescita dopo il Sassuolo e autore dell’assist, così come Denzel Dumfries (indicato come principale fonte di gioco dell’Inter nel primo tempo) e Marcus Thuram. Quest’ultimo non ha segnato, ma ha fornito l’assist dello 0-1 e si è procurato il rigore dello 0-3. Prendono 7 anche Simone Inzaghi e un ulteriore subentrato, Henrikh Mkhitaryan. Solo un bocciato per i nerazzurri: Alexis Sanchez, per il gol mangiato nel primo tempo: 5. Nella Salernitana il peggiore è Matteo Lovato, 4.5 e travolto dall’Inter.

Fonte: Tuttosport – Ste. Pas.