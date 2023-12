Napoli-Inter, Inzaghi con nove titolari rispetto Lisbona! Un solo dubbio – Sky

Dopo la straordinaria rimonta dell’Inter in Champions League e il 3-3 di Lisbona col Benfica, i nerazzurri tornano a giocare in campionato in un altro scontro diretto: quello contro i Campioni d’Italia del Napoli. Simone Inzaghi ritrova ben nove titolari, ma secondo Sky Sport resta un solo dubbio (tra i convocati).

TITOLARISSIMI – Dopo il buon punto guadagnato in Champions League in casa del Benfica (3-3), l’Inter riparte dal campionato tenendo in considerazione anche il pareggio contro la Juventus. Altra trasferta difficilissima per i nerazzurri allenati da Simone Inzaghi, impegnati in casa del Napoli campione d’Italia. Rispetto la trasferta di Lisbona, il tecnico nerazzurro torna a schierare ben nove titolari compreso il portiere Yann Sommer, tenuto a riposo per dar spazio ad Emil Audero. In difesa scala Matteo Darmian nel ruolo di terzo centrale, completeranno il reparto Stefan de Vrij e Francesco Acerbi sul centro-sinistra. Torna pienamente recuperato anche Denzel Dumfries sulla fascia destra. Linea di centrocampo totalmente cambiata con Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan e Federico Dimarco a sinistra. In attacco la coppia titolare formata da Marcus Thuram, che contro il Benfica ha inciso subito dopo un paio di secondi, e anche Lautaro Martinez. L’unico dubbio per Inzaghi riguarda il recupero di Alessandro Bastoni. Il difensore azzurro anche oggi non si è allenato in gruppo (come lui anche Benjamin Pavard), difficilmente ci sarà. Nelle migliori delle ipotesi sarà panchina.