Monza, amichevole di prestigio in vista dell’Inter

Prosegue, così come per l’Inter che domani affronterà il PSG in Giappone (alle ore 12 italiane), la preparazione del Monza in vista (anche) del debutto in campionato con i nerazzurri del 19 agosto. Con un’amichevole di prestigio.

AMICHEVOLE FISSATA – Altro impegno precampionato per il Monza, che continua con il lavoro in campo in vista del debutto in campionato a San Siro contro l’Inter del 19 agosto. Come comunicato sul sito ufficiale del club brianzolo, domani – martedì 1 agosto – a Liverpool la squadra di Raffaele Palladino affronterà l’Everton nel pomeriggio.