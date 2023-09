Massimi arbitro di Inter-Sassuolo: solo una partita nei precedenti

Massimi sarà l’arbitro di Inter-Sassuolo, partita della sesta giornata di Serie A 2023-2024 in programma alle ore 20.45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Termoli, ufficializzato nella designazione arbitrale di lunedì per il match del Meazza.



I PRECEDENTI – Inter-Sassuolo sarà la seconda partita per Luca Massimi come arbitro dei nerazzurri. La prima è avvenuta nella scorsa stagione, il 29 ottobre di un anno fa contro la Sampdoria. Facile vittoria per 3-0 nel risultato, ma nonostante ciò prestazione arbitrale non certo entusiasmante, con tanti cartellini negati. In Serie A Massimi ha diretto in stagione due partite, Empoli-Verona 0-1 alla prima giornata e Lecce-Salernitana 2-0 alla terza.