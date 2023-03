Lecce, prosegue il lavoro in allenamento prima dell’Inter: tre assenti

Marco Baroni anche questa mattina si è ritrovato insieme al Lecce al Deghi Center di San Pietro in Lama per una seduta d’allenamento del Lecce in vista della sfida con l’Inter. Di seguito il report pubblicato dal sito ufficiale giallorosso.

L’ALLENAMENTO – Di seguito l’allenamento diretto da Baroni: “Assenti Banda, Pongracic e Askildsen, quest’ultimo per uno stato influenzale. Dermaku prosegue nel programma di ricondizionamento, mentre Persson ha svolto un lavoro personalizzato. Domani mattina è in programma la rifinitura al Via del Mare, prima della partenza con un volo charter, sul quale viaggerà anche la formazione Primavera 1, anch’essa impegnata a Milano contro l’Inter”.

Fonte: uslecce.it