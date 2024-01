Inzaghi senza più segreti: la probabile formazione in Inter-Juventus

Inzaghi è chiamato a preparare la partita più importante della stagione, dove il termine “importante” va oltre la scelta della probabile formazione in Inter-Juventus. Stavolta il Derby d’Italia rappresenta subito un potenziale jolly Scudetto da non trascurare e le scelte pesano

PROBABILE FORMAZIONE – Il rientro di Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu dopo aver scontato il turno di squalifica è la doppia buona notizia di inizio settimana. Al contrario, il calciomercato invernale non ancora chiuso crea qualche tensione pre-partita in più. L’Inter sa già come presentarsi al Derby d’Italia in programma a San Siro domenica 4 febbraio. La Juventus, invece, può ancora calare qualche jolly per presentarsi a Milano con l’effetto sorpresa. E sembra proprio che sarà così. I dubbi di Simone Inzaghi sono prossimi allo zero, però. Salvo problemi dell’ultimissima ora, la probabile formazione nerazzurra in Inter-Juventus di Serie A verrà confermata. Ed è la formazione-tipo ancora senza Denzel Dumfries (non al meglio, ndr) ma con Matteo Darmian esterno destro a tutta fascia. Al momento non risultano ballottaggi di nessun tipo ma la preparazione della sfida Scudetto. Di seguito la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Juventus in Serie A, in attesa dei primi aggiornamenti settimanali da Appiano Gentile (CO).

Inter-Juventus: la probabile formazione di Inzaghi

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 M. Thuram, 10 Lautaro Martinez ©.