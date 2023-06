Inzaghi (non da solo) presenta Manchester City-Inter: oggi conferenza stampa di vigilia

Inzaghi sarà protagonista oggi con la conferenza stampa di vigilia: domani si gioca Manchester City-Inter, match valido per la finale di Champions League 2022-2023. Ecco a che ora parlerà il tecnico e come sarà possibile seguire le sue dichiarazioni in diretta.



CONFERENZA INZAGHI – Simone Inzaghi torna a parlare in vista dell’ultimo grande appuntamento della stagione. Manchester City-Inter è la partita dell’anno, la finale di Champions League, l’evento più grande che il calcio di club possa produrre. Il tecnico presenterà la partita in programma domani alle 21 ora italiana all’Ataturk Olimpiyat Stadyumu nella classica conferenza stampa di vigilia, assieme ad almeno un giocatore da definire. Appuntamento dallo stadio della finale a partire dalle 16.15 (gli orari sono tutti italiani, per quelli turchi aggiungere un’ora in più), con Inter-News.it che come di consueto seguirà l’evento con la diretta testuale delle parole di Inzaghi e del giocatore. Alle 17 l’allenamento sempre all’Ataturk, dove alle 18.15 parlerà Pep Guardiola pure lui con un calciatore e alle 19 farà la rifinitura la squadra inglese.