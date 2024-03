Inzaghi cambia idea per Inter-Empoli: la probabile formazione

Inzaghi per la probabile formazione di Inter-Empoli non prepara sorprese ma una potenziale modifica rispetto alle previsioni sì. In attesa di prendere la decisione finale tra i pali, cambiano le gerarchie nell’unico ruolo in cui il ballottaggio è ciclico, essendo fisso da inizio stagione

PROBABILE FORMAZIONE – Il testa a testa tra il recuperato Yann Sommer e l’alter ego Emil Audero va avanti. L’impressione è che la decisione di Simone Inzaghi arriverà solo a ridosso della partita. Al contrario, l’altro ballottaggio previsto per Inter-Empoli di Serie A vede un cambio di gerarchie. La candidatura di Denzel Dumfries è sempre più forte a tal punto da poterlo considerare in vantaggio su Matteo Darmian per il ruolo di quinto destro. Quella che può essere definita “formazione-tipo” dell’Inter di Inzaghi potrebbe tornare in campo proprio contro l’Empoli nel Monday Night di Pasquetta. Sarà decisivo, pertanto, l’eventuale utilizzo del numero uno Sommer a discapito del dodicesimo Audero, che prima del weekend di Pasqua sembra ancora il favorito tra i pali ma non più sicuro del posto. Di seguito la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Empoli di Serie A, in attesa di ulteriori aggiornamenti da Appiano Gentile (CO).

Inter-Empoli: la probabile formazione di Inzaghi

INTER (3-5-2): 77 Audero; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 M. Thuram, 10 Lautaro Martinez ©.